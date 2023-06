Dedicada a su hijo y a su emprendimiento

La empresaria Nikeisha Sánchez reveló las razones por el cuales no ha regresado a Calle 7; las declaraciones se dan luego de que algunos de sus fanáticos le preguntaran.

Ella rápidamente dijo que lo primero es que ya es madre y ya había decidió que el primer año de su hijo estaría al 200% para él.

Además, considera que no está preparada para las competencias, pues no se ha dedicado del todo a sus entrenamientos, desde que se convirtió en madre.

“No he tenido los entrenamientos previos para entrar a un programa de competencias, No voy a ir a hacer el ridículo cuando soy una veterana, si iba es a dar a lo mejor de mí y demostrar del por qué regrese, y lo tercero es que no tengo mucho tiempo, pues saben que manejo mi emprendimiento”, manifestó.

Sánchez hace poco abrió su salón de belleza, además vende algunos productos para el cuidado del cabello.

