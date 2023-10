Delany Precilla no se queda callada ante críticas de seguidores

Delany Precilla participó del Carnaval de Miami, modelando para la marca Lila Nikole, y compartió en su cuenta de Instagram lo “sexy” y hermosa que lució, pero para algunos seguidores, no es el atuendo adecuado para una mujer que es esposa y madre.

Ante las críticas que recibió, la exguerrera fue poniendo los puntos claros y pausando a sus “haters”.

“Esa tipa prefiere enseñar todo que ponerse a trabajar, qué locura”, fue uno de los comentarios que le dejaron a Delany, por lo que respondió: “Primero no soy ‘Esa tipa’, segundo estoy trabajando ja, ja, ja, y tercero busca una vida donde te ocupes tanto y no tengas tiempo de estar criticando a los demás. No sé, si tienes mucho tiempo libre atiende a tu familia, y si te afecta lo que hago con la mía deja de seguirme”.

Entre los comentarios que le dejaron en el post, le dijeron que es una mujer vacía, que ya no sabe qué hacer para llamar la atención, y hasta que cae mal por andar en esas fachas siendo esposa y madre.

Por supuesto que no se quedó callada y les dejó saber lo feliz que es con su vida y lo que hace sin tener que meterse en la vida de nadie.

