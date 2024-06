Delany Precilla terminó en el hospital por un dolor en el pecho

La rutina de ejercicio de Delany Precilla se vio interrumpida ayer por un fuerte dolor en el lado izquierdo del pecho, lo que la llenó de pánico y se fue directo al hospital.

Según expresó Precilla, quien hace tan solo unos día se lució y cautivó a miles de personas en el Miami Swim Week, el dolor solo le permitió hacer un ejercicio, dolor era intenso y prefirió irse a urgencias del hospital, donde de inmediato le realizaron algunos estudios médicos, los que salieron bien.

"Hoy (ayer) en la mañana fui a entrenar y tenía un dolor en el pecho horrible (del lado izq.) que solo pude hacer un ejercicio. Me asusté mucho. Hasta moverme me daba dolor... Luego fui al emergency room, me hicieron de todo (Rx, labs, electro) y todo salió bien, gracias a Dios. El dolor me sigue, pero bueno me enviaron antiinflamatorios y a ver cómo mejoramos en casa", detalló Delany.

Aseveró que lo más raro es que el dolor le dio en la madrugada y fue horrible despertar por un dolor en el pecho.

