Delyanne Arjona quiere bajar de peso para verse bonita en televisión

La chef más querida de Panamá, Delyanne Arjona quiere verse bien bonita para el arranque de otra temporada del megaproyecto de TVN, “Mi Familia Cocina Pritty”, por lo que tiene como meta bajar unas libritas.

Arjona contó que arrancó a realizar actividad física, ejercicios, para cumplir con ese objetivo, y es que ella no quiere verse “gorda” en pantalla, ella quiere verse rica.

Publicidad

“Ayer comí pastel, y hoy toca hacer ejercicios, aunque tenga 2,700 años de no mover un dedo... yo decía que en la época de pandemia las calorías no contaban, pero ustedes saben que ahora viene Mi Familia Cocina Pritty”, manifestó mediante videos en sus historias de Instagram.

PUEDES VER: Sech se queda por fuera

“Ustedes saben como engorda la tele, uno se ve más gordo... no es algo que me preocupe tanto, pero tampoco me quiero ver fea, quiero verme bonita...”, expresó Arjona, mientras disfrutaba de una caminata.

Añadió: “Hagamos ejercicios, tomemos agua, caminemos y hagamos cosas saludables, hoy haremos dieta”.

Recordemos que Delyanne estuvo, hace unos días, por Cartagena, Colombia, paseando junto a su esposo, Fulvio, dándose algunos gustos con la gastronomía, pues así lo mostró en su cuenta de Instagram. En su retorno al país, después de su paseo, Arjona agarró tremenda rabia por tener que pagar 85 dólares para hacer un PCR en el aeropuerto, trayendo una prueba negativa desde Colombia, lo cierto es que no estaba muy empapada de los requisitos del Minsa.