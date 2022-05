A Delyanne le gritaron que haga dieta

A la chef más querida de Panamá, Delyanne Arjona, un hombre en la calle le gritó que hiciera dieta, ella se quedó impactada por la falta de respeto y se preguntó cómo una persona puede tirar comentarios tan fuertes.

Tras este hecho, ella comentó que no la afectó, pues sabe que no se debe rebajar. Todo sucedió mientras estaba en su casa de playa, pasándola rico con su familia.

Dijo que se siente muy bien como está y cómoda con su cuerpo.

“Mira, yo porque soy fuerte, pero otra persona, o sea, se pega un tiro”, manifestó Arjona.

Por otro lado, dio gracias a Dios que su esposo no estaba en ese instante con ella.

“Nosotros íbamos como a comer, porque en el club de playa ahí hay como un restaurante, entonces, después del incidente, pues simplemente agarramos y nos fuimos para el apartamento”, señaló.

Confesó que, para sorpresa de ella, el hombre que la insultó regresó arrepentido y le pidió disculpas.

“A decirme que toda la vida había querido ser como yo, que estudió gastronomía por mí... a decirme un montón de cosas, pero ya el daño estaba hecho. Me había gritado, lo peor es que me gritó a toda boca. De verdad que quedé en shock. Desde la piscina me gritó. Qué liso. Yo no lo puedo creer, miro pa’ atrás y no lo creo”, dijo.

