Demphra afirma que Joyce se ‘alocó’ y se le subió la fama

Marlene Romero, mejor conocida como Demphra, rompió el silencio y por primera vez revela por qué Joysi Love se separó de La Factoría.

En el podcast de Flow la Música, la intérprete de “Hay otro en mi vida”, reveló que su compañera de grupo, a quien apreciaba y consideraba como una hermana, de la noche a la mañana se alocó y le dio por ser solista y querer cantar en inglés.

“Voy a hablar claro ya... empezó a agarrar una vaina loca, no sé qué pasó ahí, se alocó, se alocó que ella quería ser solista, que cuando ella canta en inglés, que iba a cantar en inglés... una película afe, afe...”, expresó Demphra.

Detalló que en Chile reventó todo, y fue donde tuvieron su último compromiso. Aseverando que en plena entrevista radial, en la que también estuvo Joey Montana, quien formó parte de La Joysi, la mandó a callar, “cállate que tú no cantas eso”, y estando las dos solas en el ascensor, Joysi se arrebató y le dijo que estaba harta de ella.

“Era un amor entre ella y yo, hasta yo frenteaba por ella... Se le fundió el chip de la fama, se le metió el chip de que soy la famosa y soy la de las canciones más pegadas”, expresó Demphra.

La gota que derramó el vaso para la Willa fue cuando encontró un muñeco con unos alfileres clavados en el cuello.

“En ese mismo lugar en Chile, voy recojo mis maletas, recojo todas mis vainas, y digo, se me quedó un zapato, me devuelvo para el hotel, cuando me agacho para buscar mi zapato debajo de la cama, que pensé que lo dejé, encuentro un muñeco puya, puya... y el muñeco puya, puya solo tenía las agujas aquí (cuello)”, detalló la artista, resaltando que ese fue el hecho que le hizo decir no más dúo con Joysi.

