Demphra sorprendió a seguidores con una sensual sesión de fotos

La cantante de género urbano Demphra sorprendió a sus seguidores con una sensual sesión de fotos.

Y es que la artista dejó a sus fanáticos boquiabiertos pues se ve como "una fiera" y mostrando su lado más sexy. En las fotografías deja ver un poco más pocos sus senos.

"Me dice: Mírate en el espejo perra! que bella te ves! Y Le digo: Sí. Me veo, pero no como una perra sino como Una Leona. Aprovechando las oportunidades que me brinda Dios para convertirme en lo que quiero ser…¡Imparable!", fue el pie de foto que acompañó a esta galería de fotos.

A sus seguidores les ha gustado mucho la sesión, pues dice que no hay nada mejor que una buena autoestima.

"Rica mami, me gusta esta autoestima tuya, alta como la mía", "Pensé que te hacías el auto examen de mamás, ya que es este mes es prevención de cáncer", "Esas fotos están muy mal! Estoy en desacuerdo!", "Eres imparable".

