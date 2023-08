Denisse a los jóvenes: ‘Siempre pongan sus estudios primero’

Dedicada a aportar sus conocimientos como presentadora en Calle 7, laborando en el sector público, dando todo por su familia y satisfecha por haber culminado su maestría, así se encuentra Denisse Becerra, conocida como “La Patrona”.

La famosa conversó con "Crítica", hace unos días, sobre cómo marcha su vida profesional y familiar.

Como muchos saben, Denisse en el mes de junio informó que tenía en sus manos su título de Maestría en Dirección de Negocios con Especialización en Mercadeo Estratégico, algo que para ella no fue nada fácil, pues estaba la pandemia y salió embarazada de su segunda hija; algo que no la desanimó a seguir.

“Fue un logro que tuve, gracias a Dios, no fue nada fácil, pues lo empecé dentro de la pandemia y fue ahí cuando salí embarazada... Aprovechando el tiempo para seguir superándose como profesional”, destacó la famosa.

Por lo que mandó un mensaje a los jóvenes a seguir estudiando y no rendirse a pesar de los problemas que puedan surgir.

“Nunca se detengan y siempre pongan sus estudios primero porque el tiempo va a pasar, y vas a decir pude haber terminado ya, va ver siempre obstáculos y pereza, pero dejarlo para después es lo peor, así que hay que salir adelante y hacer sacrificios”, añadió.

Por otro lado, reiteró que no volverá al campo de batalla, pues esa etapa ya pasó.

“Ya como competidora no, siento que esa etapa ya pasó. Me siento bien profesionalmente... Me gusta la competencia, pero ya no”, dijo.

Denisse destacó que para cumplir con todos sus compromisos tiene el mayor apoyo, su familia.

En cuanto, a su relación con Joalex Quiróz, mencionó que marcha bien.

“Vamos muy bien, saliendo adelante y criando a nuestras hijas que es lo más importante”, sentenció.

