Descargará lo vivido con su abuela en su última película

La rabia e impotencia que tiene Elmis Castillo por lo vivido con su abuela, después de que se cayera y fracturase la cadera, la descargará en una película.

Según detalló el comediante, al llevar a su abuela al hospital regional, le enseñaron una lista de 70 personas que estaban a la espera de una operación de cadera, lo que significaba que tendría que esperar un mes o dos meses para que operaran a su abuela.

“No hay cama, no hay doctores, no hay para pagar, pero sí hay planilla, los políticos se reeligen y después de 15 años quieren de nuevo el puesto sin hacer nada, y el único medio que tengo yo de expresarme y compartirles esa rabia, es a través de mis películas y mis comedias”, detalló Elmis, quien para la pronta atención de su abuela, la llevó a un hospital privado, pero no se le sale de la mente estas personas que están acostada en una cama de hospital esperando por una operación.

Afirmó que su proyecto lo hará aunque no tenga producto ni presupuesto y sin patrocinador, pero tratará de hacer una película en contra de los sinvergüenzas. “Necesito de ustedes también, porque todos los productores con los que he trabajado han sufrido las consecuencias de meterse con esta gente, es por eso que esta vez voy a todas yo solo… si quieres apoyar puedes aportar una paila de arroz con pollo, puedes aportar con lo que tengas, incluso si quieres ser parte tu, este va ha ser un modelo de película guerrilla que tiene que ser contada…”, aseveró

Puntualizó que la película irá dirigida a todos esos políticos corruptos, será la tercera de ella, y la última, por lo que llevará todas sus fuerzas.

