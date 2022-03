Describe el accidente como la experiencia más dura de toda su vida

Después del accidente que tuvo Jean Paul en el corredor y quedar en el cuarto de urgencias para suturar su cabeza, el influecer no ha dado mayores detalles de lo sucedido, pero personas cercanas a él han salido a defenderlo en las redes.

Algunos cibernautas afirmaban que Jean Paul estaba bajos los efectos del alcohol u otras sustancias, por eso se chocó, pero estos comentarios fueron desmentidos por sus amigos en redes, manifestando que se quedó dormido por cansancio.

Ante los comentarios, Jean Paul solo ha dejado algunas imágenes de lo sucedido afirmando que cuando tenga un poco más de fuerzas dará su versión, porque le gusta decirle a sus seguidores su teoría. “Volví y reconozco el propósito en mi... Dios me los guarde, cada quien debe cumplir los propósitos. Mañana (hoy) hablamos, me gusta compartirles siempre lo que sucede a su debido tiempo para que haya una teoría en mi, no por los demás”, comentó el influencer.

Dejó claro que ese accidente fue la experiencia más dura de toda su vida, la vida y la muerte, pero Dios le dio la fuerza para luchar como nunca.

Ahora tendrá que realizar terapias para recuperar la movilidad en sus dedos. “Dios y las terapias me harán volver a poder usar mis dedos bien”, puntualizó

