Desistió, no pasará por el quirófano después del embarazo

Dentro de los planes de Nikeisha Sánchez, después de dar a luz, estaba el hacerse algunos retoques estéticos, pues como muchos saben, tras el embarazo, algunas mujeres aumentan unas cuantas libras de más y su figura cambia, pero tal parece que entrar al quirófano está descartado.

Según la ex Calle 7, con todo lo que ha salido en los últimos días de los plan todo incluido y las complicaciones postoperatorias, a Nikeisha le ha dado un tanto de miedo. “Ustedes saben que yo dije que me iba a operar, yo dizque ‘después de que doy a luz, me voy a operar, me voy hacer mis arreglitos y mis cosas’, porque ustedes saben que no quedamos iguales, algunas tienen suerte de quedar igual, yo no sé cómo vaya a quedar... pero viendo que las cosas se están poniendo feo con las cirugías estéticas, yo realmente desistí”, detalló Sánchez.

Publicidad

Aunque cambió de planes, afirmó que no se quedará atrás, y por eso ya se armó con sus fajas para su arreglo para cuando se pueda fajar.

Contenido Premium: 0