Desmentirá con pruebas todo lo que contó su excandidata

César Anel Rodríguez reveló que, por respeto a Italy Mora como mujer, no se pondrá en dime y diretes con ella, pero en su momento y con pruebas desmentirá todo lo que contó su excandidata.

En entrevista a La Mordida, desde México, el director de la Organización Señorita Panamá, afirmó que está listo para ir a representarse con un equipo, a donde tenga que ir y, con pruebas, demostrar lo que dice fue puntual con algunos temas su verdad.

“Yo necesito desmentir, porque en mi país se han hablado muchas cosas, personalmente defendí la posición del país y la candidata... si la candidata dice que fue a mi habitación a verme a mi, por una indicación mía, por qué cuando yo me retiro de la habitación no se fue, por qué se quedó con otra persona dentro de la habitación... que un maquillista, que eso está desmentido, quién se va a maquillar a las 10 de la noche y para qué evento, si los eventos ya se habían terminado...”, expresó César Anel.

Recalcó que tiene cómo demostrar cada punto, y tiene mucha información, pero no quiere compartirla para no entrar en intimidades, muy personales, del comportamiento de una chica de 19 años, por lo que prefiere no entrar en esos temas.

Sin embargo, se preguntó cómo la gente no se pone a analizar cómo una niña que no terminó la secundaria, que llegó hasta cuarto año, que no trabaja, puede decir abiertamente que ella entregó 100 mil dólares.

“De dónde salió ese dinero, cómo tú obtienes esa cantidad de dinero si tú no trabajas, eres modelo, pero no te da para recoger 100 mil dólares, cómo entregaste ese dinero a la organización, cuál fue la ruta, cómo lo recibimos y cómo se gastó, todo lleva una línea...”, resaltó el director de la organización.

