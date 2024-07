Desmiente que discutía con argentinos

Maluma se hizo viral por un video en el que, aparente, pareciera que discute con varios fanáticos de la selección Argentina, durante el partido final de la Copa América que se realizó el domingo.

En el video se aprecia al artista colombiano en el balcón en el que disfrutaba del evento deportivo acompañado de otros artistas del género urbano como Ryan Castro e incluso, acompañado por Daniel Muñoz, jugador colombiano, discutir con los argentinos por la aparente derrota y las burlas en contra del seleccionado colombiano.

Ante las especulaciones, Maluma compartió un video en su cuenta de Instagram aclarando que él no discutía con los argentinos.

“Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Mi gente, eso es mierda. No crean todo lo que ven en las redes sociales, yo no estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros, porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil... ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol”, expresó el “Pretty boy”.

Aprovechó para felicitar a la selección de Colombia por dejarlos en altos y darlo todo en la cancha, y a la selección argentina por ganar la Copa América.

