Desmienten haber sido contratados por la CSS

Después de circular en redes que supuestamente hay una lista con nombres de influencers y figuras públicas que han sido financiados para que hablen positivamente de las reformas a la Caja del Seguro Social, Karen Chalmers, Alex Medela y Robin Durán, salieron a limpiar su nombre e imagen.

El hijo del deportista panameño, aclaró que esto es totalmente falso y no tiene nada que ver con esto, que solo busca manchar el nombre de todos los que aparecen en dicha lista.

“Resulta que hoy me entero que estoy en una lista que ni sabía que estaba rondando por ahí. Esto es FALSO! Qué fácil es inventar y tratar de manchar el nombre de los que no tenemos nada que ver con esto. Este ‘periodismo’ engañoso se acaba el día que de verdad hayan leyes para proteger la moral e integridad de la gente. Mientras solo queda reír. Por cierto... Me pregunto ¿cuánto era el bille que según ellos me pagaron?”, expresó Duurán.

Por su parte Alex Medela manifestó que nadie lo ha llamado para ofrecerle para promover el caso de la Caja del Seguro Social. “Al final plata es plata, aunque no lo haría, porque nunca he recibido nada del gobierno), señaló Medela.

Karen Chalmers también recurrió a sus redes para limpiar su nombre, dejando saber que nunca ha realizado nada para ningún gobierno ni tampoco es de su interés y no fue contacta por Susan Elizabeth Castillo, quien es la actual directora de comunicaciones de la entidad en mención.

Karen pidió a los encargados de la página ser responsables si se equivocaron y quitar la información.

