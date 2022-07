Destaca la historia de Katie Caicedo ‘la miss que juega baloncesto’

Fiba Américas (la Federación Internacional de Baloncesto) destacó la historia y perseverancia de la modelo panameña Katie Caicedo, quien forma parte de la selección que desde anoche arrancó la disputa por uno de los boletos al Campeonato FIBA Centrobasket Femenino.

Caicedo, quien representó al país en el Miss Grand International 2021, es miembro de la selección panameña que juega en el Campeonato Centroamericano Femenino en Chihuahua, México.

Por lo que la página web de la organización le dedicó una de sus notas con el título “Katie Caicedo, la miss panameña que juega baloncesto”, donde valoran su entrega en la cancha y en el modelaje.

“Intento relacionar el modelaje con el baloncesto porque es mi vida entera. He tenido éxito porque siempre me he propuesto hacer lo que más me gusta y cuando uno hace lo que más le gusta, siempre intenta dar lo mejor de si”, expresó la panameña, quien juega la posición de ala pívot.

Por otro lado, Katie señaló que combinar sus dos pasiones es algo que requiere mucha entrega

“Combinar las dos pasiones (baloncesto y modelaje) requiere de mucho tiempo, soy una persona responsable y organizada. Hay días que tengo sesiones de fotos muy largas y en el mismo momento un juego de baloncesto. La clave es ser puntual y hacer agenda para organizarme y poder hacer todo lo que debo”, dijo.

En tanto, mencionó, durante su entrevista, que el Miss Grand International cambió mucho su vida “este concurso me ha ayudado a crecer mucho como persona. Además, fue mí primera experiencia internacional”.

La canalera destacó que entre sus próximos objetivos está mudarse a Madrid, España, para estudiar la carrera de cosmetología y poder combinar todas sus pasiones.

