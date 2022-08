Devin Ratray de 'Mi Pobre Angelito' es acusado de abuso sexual

El actor Devin Ratray, recordado por su personaje de “Buzz McCallister” en la película ‘Mi pobre angelito’, enfrenta una seria investigación en Nueva York tras ser acusado de presunto abuso sexual.

Una joven identificada como Lisa Smith afirmó que Devin Ratray, presuntamente, la drogó antes de agredirla sexualmente en una fiesta, la cual se llevó a cabo en el departamento del actor en Manhattan en septiembre de 2017.

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", dijo.

Ella acudió a la policía tras la presunta agresión y, proporcionó pruebas y una prenda de vestir para que le realizaran un examen de ADN, pero las autoridades no hicieron nada y dieron por terminado el caso.

Ratray negó las acusaciones y en entrevista con dicho medio aseguró que, "no tuvo relaciones sexuales" con Smith. No obstante, el actor tiene un historial de presuntas agresiones contra su ex novia.

El año pasado su ex lo acusó de, presuntamente, intentar estrangularla durante una discusión, hecho por el que fue arrestado por cargos de violencia doméstica. Sin embargo, fue liberado con una fianza de 25 mil dólares e hizo público que la policía no estaba investigando su caso.

