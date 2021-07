Diana Hoyos, protagonista de 'Enfermeras', le sopla sus secretos a Crítica

La exitosa novela Enfermeras llega a Latinoamérica a través de la cadena Telemundo Internacional el próximo 12 de julio y su actriz principal Diana Hoyos, que intrepreta el papel de María Clara Rodríguez le reveló a Crítica todo sobre esta producción, así como secretos que pocos conocían.

LEE TAMBIÉN: Detienen al "Maleante Caro" en Chame y se llevan su auto en grúa

Publicidad

Telemundo estrenará esta serie dramática en 22 países y revelará el universo de los hospitales públicos latinoamericanos a través de la mirada femenina de las enfermeras, esto junto a Diana Hoyos, actriz que es recordada por sus actuaciones en Escobar, el patrón del mal y Floricienta

Con 128 episodios de una hora, cada uno con un caso médico específico imperdible y atrapante, explora las dificultades y logros de un gremio de profesionales poco reconocidos, muy solicitados, pero mal remunerados que intentan sobreponerse a sus propios problemas para ofrecer lo mejor de sí a pesar de sus conflictos familiares, laborales, sus rivalidades, amores y desamores.

Diana confesó que este proyecto ha sido muy significativo en su vida como actriz, además adelantó que todos quedarán enganchados y no podrán dejar de verla.

Tus impresiones ¿cómo ha sido todo esto después de tu personaje para ti, tu participación, compañeros, ahora nuevas temporadas?

Feliz, sé que en Panamá es un éxito, feliz, agradecida con toda la gente panameña por el recibimiento, a la gente panameña le toco igual que acá en Colombia, esperar la segunda temporada porque la pandemia nos paró, entonces muy agradecida porque sé que es todo un éxito en tu país.

¿Hasta dónde has tenido reportes que ha llegado la historia?

Pues sé que ahorita la van a estrenar en Puerto Rico y sé que por Telemundo va a estar en todos los países latinoamericanos, como en 20 países creo.

¿De todas las historias que has podido participar, este papel fue complicado para ti? ¿Qué fue lo más difícil, lo más sencillo? ¿cómo fue adaptarte a este sector?

Al principio fue complicado, todo es un reto en lat parte de enfermería, aprender los términos, aprender cómo hacer las diferentes cosas como relación, pues lo normal del día a día, como de estar con el carrito de paro, como cositas que uno tiene que empaparse para poder hacer el personaje, eso fue un reto al principio y claramente pues yo no tengo hijos entonces hacer como el papel de una mamá y hacerlo creíble también fue todo un reto para mí.

De los episodios que has podido grabar ¿cuál ha sido el más difícil y el más sencillo?

Ha habido muchos complejos,hay uno que trata de un señor que se toma el hospital que porque no atienden a la hija, ese fue dispendioso sobre todo porque había tiros y había como toda una cosa de acción, ese fue bastante demandante, digamos físicamente, han habido otros que no, que son un poquito más hablados pero ese fue complejo. Hay tro que salió en Colombia hace poc,o que todavía ha salido allá, no sé si ya salió que también es como de acción. Los que hay que hacer código azul también son complicados, porque el código azul es como una coreografía de todo, yo saco la tabla, yo meto la tabla, yo lo pongo acá, yo pongo el paciente así, digamos que esos también requieren una concentración bastante especial.

Fáciles, ninguno, yo creo que ninguno es fácil, creo que todos hay que tenerles hay como mucha concentración.

¿Te han pedido ayuda en la calle?

No, no me ha tocado esa confusión, me ha tocado que de repente voy a un hospital y me dicen jefe, eso me parece muy raro porque claramente no lo soy, pero como ellas ven, o ellos ven la serie pues obviamente me reconocen como tal y eso me parece muy lindo, me parece muy agradecida con eso porque quiere decir que se están viendo la serie y quiere decir que les gusta y que la reciben muy bien.

¿Cómo es Diana en la vida real?

Yo soy muy tranquila, no sé es muy difícil hablar de uno mismo, pero mi vida en este momento es Enfermeras, levantarme, trabajar, volver a la casa a dormir, ha sido como un tema muy exigente por lo tanto he sido como muy juiciosa con eso.

¿Qué sientes que te falta hacer en tu vida artística?

Creo que voy a hacer algo de música más adelante, otra vez, hice música hace muchos años, como que lancé un tema, pero tuve como un problema familiar, entonces me centré más en eso, creo que eso me falta desarrollarlo un poquito, aunque lo he hecho como a nivel teatral porque he hecho musicales no he parado de cantar, por ejemplo pero si quisiera hacer como un álbum, lo tenía en proyecto pero la pandemia se me atravesó y no la logré.

¿Cómo fue grabar en la pandemia?

Pues el mensaje creo que fue que hay que seguir luchando y seguir ahí para superar todo esto. Realmente se mostró muy poco, fueron como 10 capítulos donde se mostraba que fue lo que pasó. Fueron unos capítulos muy duros, creo que todos veníamos además de pandemia entonces lo sentíamos muy cercano y fue complejo de grabar sobre todo también por la parte física, porque estábamos tapados hasta la cabeza, pero pues fue gratificante poder hacerlo y poder representar digamos lo que estaba viviendo la sociedad en ese momento. Bueno lo que estamos viviendo todavía.

¿Te contagiaste o sólo fue un rumor que surgió en las redes sociales?

Me contagié y fue durísimo, estuve como tres semanas muy mal, si fue muy duro, menos mal ya salí de eso, aunque obviamente uno queda como con secuelas. Duro, si muy duro, me contagié.

¿Tomaste alguna idea de algún proyecto de otro país, de algunas historias de habla inglesa, tienes alguna serie internacional que te guste o que se asimile a lo que tu querías buscar en este personaje?

No, yo creo que este personaje realmente lo hice como desde cero, para mí es muy difícil, o sea uno tiene como actor referencias pero es muy difícil tratar de hacer otro personaje que no es. Porque las vivencias no es lo mismo. Digamos que yo lo construí desde mi perspectiva y desde lo que quería hacer de María Clara.

¿Cuántas temporadas te gustarían que fueran? ¿Crees que la historia da para bastante?

Yo creo que la historia va a dar bastante, yo no sé si vaya a estar en todas pero creo que la historia si va para largo, pues si siguen recibiéndola así los televidentes, sí.

¿Has tenido la oportunidad de visitar Panamá?

Fui cuando era muy chiquita y recuerdo que es muy bello, playas muy bellas, pero fui muy chiquita, fui como de 12 años yo creo, fui muy chiquita. Me encantaría obviamente volver.

¿Un mensaje para todos tus seguidores panameños?

Quiero darles las gracias por recibir esta historia de esta manera, con los brazos abiertos, darles las gracias por el apoyo, por todos sus mensajes buenos y malos, lo que me hacen sentir a mí es que viven la historia y están metidos en la historia y por eso mil gracias.