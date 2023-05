Diana Monster estará en doblaje de ‘Spider-Verso’

La “gamer” y creadora de contenido panameña, Diana Monster, estará en el doblaje latino de la cinta animada “Spider-Man: A través del Spider-Verso”.

Fue Sony Picture Centroamérica que informó sobre su participación en la película que se estrenará el 31 de mayo.

“Diana Monster ya hace parte del Spider-Verso y será uno de los personajes que harán parte de esta increíble historia en su doblaje latino. ¿Lograría reconocer su voz en la película?”, señala una publicación de Sony Picture Centroamérica.

Tras la buena noticia, sus seguidores quedaron muy emocionados y le dejaron cientos de mensajes deseándole muchos éxitos.

Por su parte, Diana dijo que tiene tantas emociones por poder lograr uno de sus sueños.

“Esto es real, alguien que me dé una cachetada, no le puedo explicar lo emocionada y nerviosa... No lo puedo creer, voy a llorar…. Era como un sueño, poder realizar algo de esto”, sentenció la creadora de contenido.

Todavía se desconoce a qué personaje le dará vida con su voz.

