Diego De Obaldía asegura que Naturgy se ca..o en los Carnavales

Diego De Obaldía está em...tadado con la compañía eléctrica, pues en pleno domingo de Carnaval Las Tablas se quedó sin luz, por lo que no dudó en despotricar en contra de Naturgy.

Para Diego, el no tener luz en Carnaval por más de 14 horas, no solo afecta el turismo, sino también a quienes buscan la manera de generar unos realitos estos días de farsa.

"Navidad, se la cagó Naturgy y las compañías eléctricas, Año Nuevo la misma vaina y ahora Carnavales también, nos están agarrando de imbéciles y las cuentas pa' arriba, las cuentas no bajan las cuetas suben... ahora que estamos en época política, yo espero que todo el mundo le pregunte a su candidato qué propuestas tienen para resolver el problema de los ladrones de energía... Son 14 horas sin luz y sin agua en Las Tablas, no tenemos computadora para prender... Naturgy se cagó en los Carnavales, y ni siquiera me preocupo tanto por nosotros... pero qué pasa con toda la gente que dependía de estos carnavales para hacer su plata, yo creo que ya es hora que nos despertemos", detalló Diego

En sus historias de Instagram además añadió: "@naturgypanama se cagaron en los Carnavales. Ya no sé dónde podemos almacenar tantas cagadas suyas... no hay energía pa' tanto, literalmente", dejando como propuesta a sus seguidores quejarse para que estas empresas sientan el jamaqueo.

