Diego le manda un mensaje al colombiano WestCol

Tras el comentario que hizo el creador de contenido colombiano conocido en redes como WestCol, durante el juego de fútbol entre Panamá y Colombia, en donde se le escucha llamar a Panamá “isla de mier...”, Diego De Obaldía no dudó en ponerlo en su sitio y dejarle claro porque siguen arrepentidos de haber perdido esta “isla”.

Diego expresó que su comentario no iba dirigido a todos los colombianos, solo para él por hablar burradas.

“Yo podría argumentarte mil razones por las que haber perdido esta isla de mier..., Panamá para Colombia ha sido una de las mayor pérdida de su vida... pero solo te quiero hablar con una imagen, busca en Google el escudo de tu país, y dime qué parte de Colombia es esto, esta isla de mier... le sigue doliendo más de 100 años después, así de mier... es nuestra isla, así que papá, respeta a Panamá”, expresó Diego mostrando el escudo colombiano.

Según explicó WestCol en sus historias, él no se refirió de esta manera de Panamá, fue un comentario que él leyó, y uno de esos decía un gol más y recuperamos esa isla de mierd...

“Hace poquito pasó algo con Panamá, estaba reaccionando yo al partido de Colombia con Panamá, ponen un comentario en mi directo, leo el comentario, me río, suben el clik cortado donde estoy diciendo que la isla de Panamá es una mier... y papi, me da una rabia porque la gente escoge y piensa que lo dije yo y no algo que leí, no vieron el clik completo... yo nunca he ido a Panamá y me están dando reduro en Panamá, ya no puedo ir a Panamá”, expresó el creador digital en su defensa.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio