Dio su testimonio en apoyo a Italy, no para estar en el ojo del huracán

Shirel Ortíz, Miss Internacional Panamá 2018, aclaró que el testimonio que dio tras la polémica con Italy Mora y la Organización Señorita Panamá, lo hizo en apoyo a la injusticia que vive la representante de Panamá en el Miss Universo, y no para estar ella en el ojo del huracán.

Afirmó que ese capítulo de su vida ella lo cerró hace mucho tiempo atrás, pero al ver algunas situaciones en redes se le revolvieron los sentimientos, pero ya no hablará del tema ni concederá entrevistas.

“A todos los que me han escrito, realizando videos en todas las plataformas, noticieros, comentarios y mensajes, gracias, quiero dejarles saber que mi testimonio fue en total apoyo a la injusticia de nuestra MU Panamá- Italy Mora. Esperemos el cometido se haya logrado, y es hacer eco de la realidad de esta actual organización en Panamá. Yo cerré ese libro hace mucho tiempo atrás y créanme que al ver cositas en redes tan emotivas me ha revuelto los sentimientos. No voy a ceder más entrevistas, ni a participar en programas ya que mi testimonio no fue para estar en el huracán del ojo público otra vez”, detalló Shirel.

Además agradeció por el apoyo que le han dado al expresar lo que en su momento vivió, pidiendo que su testimonio sea emitido con respeto.

“Agradezco todo el apoyo y cualquier comentario que vayan a emitir sobre mi situación en el pasado y mi testimonio brindado sea efectuado con respeto”, puntualizó la exmiss.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio