Discriminada por su nacionalidad en España

La expresentadora panameña Gaby Garrido reveló que fue discriminada por su nacionalidad, en Barcelona, España, cuando estaba en busca de un lugar para vivir.

Según Garrido, durante su búsqueda de apartamentos se enamoraron de uno, pero, el dueño no los quiso por su nacionalidad. Gaby y su esposo se mudaron hace unas semanas a dicho país, y están en busca de su nido de amor.

“En el día a día o en la calle, cero. Pero si nos enamoramos de un apartamento donde el dueño era un señor catalán mayor y se puso en planes por nuestra nacionalidad y dijo que solo aceptaba a personas capaces de leer el contrato en catalán”, declaró la expresentadora en el juego de preguntas y respuestas de Instagram.

Añadió: “En fin, hasta los chicos de la agencia de bienes y raíces dijeron que estaba fuera de orden, mil disculpas. Cuando no es para uno, no es para uno”.

Destacó que se ha sentido cómoda en Barcelona, y que no le ha costado acostumbrarse a estar allá.

“Creería que lo más diferente en mi día a día es que aquí (España) camino, metro para todos lados y en Panamá uno se monta en el carro para ir hasta la esquina”, dijo.

Al ser preguntada, si se sentía bien viviendo lejos de Panamá, expresó: ”Si me siento bien, y no porque Panamá no me guste o tenga algo mal, solo es porque me gusta probar cosas nuevas, ponerme a prueba, conocer y vivir experiencias”.

Añadió: “Estoy aprovechando las oportunidades que me regala la vida de hacer y aprender cosas nuevas”.

Por otro lado, la panameña manifestó que no obligó a su cuñado a mudarse con ellos. “Nosotros no nos llevamos a Mark, es un hombre adulto y él quería venir”, declaró.

Además, manifestó que sus planes de salir del país estaban antes de la pandemia “fue algo que estuvo rodando en nuestra cabeza durante mucho tiempo, estábamos entre tres lugares distintos, pero al final nos decidimos y hace un año aproximadamente empezamos a planearlo”, expresó.