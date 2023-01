Disney hizo su magia, le proponen matrimonio

¡En shock! Así quedó Jennifer Gleichman cuando vio a su novio Jorge Sarasty arrodillado frente a ella, pues sin escuchar lo que le dijo, sabía que venía bajando la propuesta de unir sus vidas en matrimonio.

La Tv host y creadora de contenido, afirmó que no paró de llorar al vivir el mágico momento, que, aunque no es fanática de Disney, estar en su parque junto a su familia hizo que el momento fuera mágico.

“Me fui de viaje con mi familia a Orlando, no soy fan de Disney, pero entre la magia de Magic Kingdom, la alegría de mis sobrinos y mi amor por viajar, yo estaba tan llena... cuando de pronto @sarasty me sorprende con una pregunta muy especial... Desde que vi a Jorge arrodillado, no pude dejar de llorar, estaba tan en shock que ni escuché lo que dijo, pero el momento fue taaan lindo, todavía lo recuerdo y lo siento igual”, destacó la excascarosa.

La pedida de mano fue antes de Año Nuevo, cerrando así con broche de oro su 2022, ya que en ese mismo mes recibió las llaves de su nuevo hogar.

