¿Divorcio? Jada le quitaría a Will $175 millones y se iría feliz

"Hubo problemas entre ellos durante años, pero ahora apenas se hablan. Las tensiones entre ellos han sido palpables", dijeron fuentes a Heat Magazine.

¿Cuál es la fortuna que Smith y Pinkett se repartirían? Después de 25 años juntos, incluidos períodos en los que la pareja se tomó un descanso en medio de rumores de infidelidad y relaciones abiertas, Jada Pinkett tendría derecho a la mitad de la fortuna de Will Smith, nada menos que 350 millones de dólares.

Esta potencial división de bienes se daría de esta manera debido a las leyes del estado de California que así lo indican, por lo que Pinkett sumaría a su patrimonio neto, que actualmente es de $50 millones, la cantidad de $175 millones.Sin embargo, no todo está decidido y se espera que Smith y Pinkett entablen una batalla legal que podría ser más grande que la de Angelina Jolie y Brad Pitt.

Un mes después de la polémica bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en un intento de “defender” a su mujer, Jada Pinkett, los medios están avivando los rumores de divorcio de este matrimonio de Hollywood, e incluso se han atrevido a hacer hipótesis de cómo se repartiría la fortuna de ambos. Todo a raíz de un artículo publicado en Heat Magazine, que la propia revista ya ha borrado.

Según Heat Magazine, las especulaciones “son el resultado de la mala interpretación" de un artículo suyo, que "ya no está disponible”. Y explica una serie de razones por las cuales la prensa debe “mantenerse alejada” de estos rumores.

Lo que ha llamado la atención de esto es que tras surgir los rumores, el portal puntualiza que la pareja no ha hablado en ningún momento de divorcio, y que en su artículo ya eliminado simplemente apreciaban que, en caso de separación, “Will tendría una fortuna de 350 millones de dólares de los que Jada tendría derecho a obtener la mitad, según la ley californiana”.

Así mismo, la revista inglesa recoge que, a raíz del incidente de los Oscar, surgieron otros rumores alrededor de Will Smith. Uno de ellos fue que el actor fue arrestado -cosa que no sucedió, ya que Chris Rock no presentó denuncia alguna-, o que Rock llevaba una almohadilla en la mejilla y que la bofetada era parte de un guion, cosa que tampoco era cierta.

