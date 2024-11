DJ Pitito le manda su pa’trás a DJ Andy por llamarlo hipócrita

La opinión de Luis Aguirre, mejor conocido como DJ Pitito, referente a la suspensión de los desfile patrios el 5 de Noviembre, debido a las condiciones climáticas, generó que el DJ de La Disco Virtual, DJ Andy, reaccionara, pero su opinión fue duramente criticada por cibernautas y el propio Aguirre le mandó su “pa’trás”.

“Lastimosamente este tipo de situaciones demuestra el verdadero yo de cada quien. No se trata de la suspensión de desfile, se trata de tener empatía con los demás, todo lo material tiene reemplazo, ¡una vida no! Duele escuchar a gente decir ‘aquí siempre llueve, aquí hace Sol, aquí no estamos en rojo’, Mi gente que Dios no les escupa el cu... y en un futuro sus regiones no pasen por alguna necesidad igual o peor que no les gustaría que los traten igual y con la misma indiferencia. ¡No aprendieron nada de pandemia!””, señaló en su escrito el DJ de Son Salsas.

Muchos estuvieron de acuerdo en que es mejor prevenir que lamentar, mientras que otros criticaron el hecho de no suspenderlos desde el primer día, sin embargo DJ Andy catalogó de hipócrita a DJ Pitito, afirmando que a él solo le importa su bolsillo y no la gente que invirtió, y por su comentario los cibernautas le dieron palo parejo.

“Deja la hipocresía que a ti ni te interesa con nadie, solo con tu bolsillo, piensa en la gente que invirtió en logística para mañana (5 de noviembre) y por un tema político decidieron cancelar la economía de una provincia entera, deja de hacerte el que le interesa el bien común, tú solo vas a tu bolsillo”, expresó el DJ colonense en la publicación de Aguirre, quien no dudó en ponerlo en su lugar.

“@djandy507 Definitivamente que demuestras que eres parte de ese grupo minúsculo que mal representa a Colón con una mentalidad de mamarracho. ¿Decisión política? Deja de ser papagallo y repetir lo que escuchas, dile a la familia de los policías en el velorio que son decisiones políticas, aunque seas un DJ eres también un comunicador, deja de ser irresponsable y emitir opiniones generando e incitando división, aporta algo positivo y usa esa cabeza no solo para ponerte los audífonos. Me imagino que estás borracho y eso es lo que te dio corazón para comentar mi publicación porque de menos te la pasas metido con la cabeza en la tierra como avestruz. Esperaré a verte personalmente para que usted tenga el valor y la gallardía de repetirme que soy ¡Hipócrita! P.D.: Morenito, el licor no da corazón... no te equivoques y sigue en tu cómica”, le respondió el DJ de Super Q a Andrés García, nombre de pila de DJ Andy.

