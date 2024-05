Documental panameño explora espacio entre la vida y la muerte

Dos muertes consecutivas motivaron al director italiano afincado en Panamá, Mauro Colombo, a iniciar su último documental, 'Luminoso espacio salvaje', cuyo estreno mundial se realizó en el festival de documentales Hot Docs que se celebra en Toronto (Canadá).

En la ciudad canadiense, Colombo explicó a EFE cómo la muerte de su padre y un encuentro con una persona moribunda que acabaría falleciendo en sus brazos le empujaron a 'Luminoso espacio salvaje'.

"Ver el cuerpo de mi padre en el tanatorio fue muy raro porque ves solo el cuerpo y no a la persona, la vida que estaba ahí. Cuando salí del tanatorio había un cielo súper azul. Y me pregunté si es ahí donde esta energía de la vida se va", declaró Colombo.



"Pensé que me gustaría tratar no el tema de la muerte en sí mismo sino la de un espacio, una frontera que no logramos ver", añadió el realizador.

Fue tras la muerte de su padre, de regreso en Panamá, cuando Colombo se encontró en una carretera cerca de su casa a un hombre sin signos vitales a quien reanimó pero que murió poco después mientras estaba a su lado.

La idea inicial se convirtió en un borrador después de que su anterior documental, 'Tierra adentro', sobre la región panameña del Darién, ganase varios premios.

"Me quedé atrapado por el proyecto", resumió Colombo.

El realizador montó 'Luminoso espacio salvaje', una coproducción entre España y Panamá, a partir de un viaje íntimo y una serie de personajes que han tenido experiencias con esa barrera que separa la vida y la muerte.

Colombo explicó que muchos de los encuentros con los protagonistas de su documental fueron causales y que construyó el film "asociando ideas, mundos".

"Creo mucho en el documental y en el arte como un instrumento de exploración", añadió.

