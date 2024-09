Domi Leira contó la mala experiencia que tuvo con un pastor

El presentador Domi Leira abrió su corazón y confesó una experiencia que vivió en su adolescencia con un pastor.

En una entrevista en el canal de YouTube “Sal si puedes Live Show” de Doralis Mela, el famoso habló de su vida, proyectos y el amor. En su intervención, Leira mencionó lo sucedido con un pastor, quien tocó sus partes intimas cuando tenía 13 años.

Las declaraciones de Domil se dieron luego de que Doralis le preguntará si tenía algunos secretos oscuros.

LEE TAMBIÉN: Exhibición itinerante 'Manglares: Aliados Contra el Cambio Climático'

“A veces es difícil decir las cosas… Cuando tenía 13 años asistía a una iglesia conoció el pastor, nos hicimos buenos amigos… En ese momento, no se podría llamar un abuso porque no abuso de mí, pero hizo cosas que no eran correctas”, manifestó Leira.

Al instante, Mela le preguntó si lo había tocado, a lo que él respondió “sí, me tocó”.

“Me vendió una idea de que era laboratoristas, y que por mi edad… Vamos a analizar tu conteo de esperma y ese tipo de cosas”, añadió.

Muchos han aplaudido la valentía de Domil al atreverse a contar lo sucedido.

Por último, comentó que “Eso te marca de cierta forma, por más que tengas integridad, los niños no deben pasar por esas cosas”.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio