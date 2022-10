Don Omar a Yankee y Pina; "Se quisieron limpiar el cu..o conmigo"

El cantande Don Omar finalmente habló y le soltó todas sus verdades en una entrevista concedida a El Chombo. En la misma aclaró lo que hizo durante su descanso de la música, cómo se siente en la actualidad, con quién le gustaría grabar y por qué hay tanto problema con Daddy Yankee y el marido de Natti Natasha, Rafael Piña.

En la entrevista publicada anoche de una hora por El Chombo llamada "Hablando con Don Omar", el artista abrió su corazón sobre lo que le pasó en la música.

Inicialmente habló del problemón que tuvo tras firmar un contrato de joven, en el mismo se detalla que lo ataba por 18 años cobrando un dólar por disco, esto sin saberlo en su momento lo afectaba, pues las disquera con la que estaba se llevaba todo y él quedaba como bobo. Faltando tres años para que se venciera el contraro, decidió retirarse a Puerto Rico y compró una casa en la zona para alejarse de todo.

Según Don Omar, durante ese tiempo se encontró así mismo, pudo entender lo que pasaba y al mismo tiempo aprendió de la agricultura, incursionó en el negocio y ahora es un gran distribuidor de productos dedicados a esta materia en Estados Unidos. Detalla que sabe mucho y no le interesaba para nada volver a la música, pues lo que estaba haciendo era suficiente para él.

Durante este tiempo, asegura que prefirió no dar entrevistas, pues siente que no aportaría nada a su vida, y la razón por la que ahora hablaba, era porque El Chombo le daba esa tranquilidad para hablar sin tapujos de muchas cosas y al mismo tiempo se veía muy cómodo.

A lo largo de la entrevista se refirió al negocio de la música y cómo cambió de lo físico a lo digital. Asegura que no es de tendencias y aunque pase el tiempo sigue siendo el Don que graba algo y pega. Incluso aseguró que tiene muchas canciones engavetadas, pero nunca salieron y otras hasta se le perdieron o simplemente solo las grabó de joven y ahora han aparecido en emisoras de Puerto Rico.

En un punto se refirió al embolille que tuvo con Héctof El Father y cómo Jesús lo hizo encontrar el camino, pues iba directo a la muerte. Además, recalcó que le gustaría grabar con Ricardo Arjona alguna vez.

¿Guerra con Daddy Yankee?

Pero lo que todos esperaban con ancías era saber qué pasó con Daddy Yankee y por qué los rumores de pelea, bueno, eso fue algo que aclaró y Raphy Piña quedó bien mal parado.

Todo comenzó con un concierto que Don Omar le propuso a Rafael Pina, que se iba a llamar Don vs Don. Él cuenta que el productor le dijo que incluyera a Daddy Yankee en la idea.

A medida que comenzó a gestarse la gira de The Kingdom, hubo una serie de sucesos que incomodaron al cantante de Danza Kuduro. Primero porque a Yankee no le gustó la logística y escenografía que propuso Don Omar, en ese entonces cada uno tenía 50 personas y se les pidió acortarlo a 25 cada uno y fusionarlo. Segundo, porque tras el primer show salió una portada agresiva en el periódico más importante de Puerto Rico: “Daddy Yankee noquea a Don Omar”.

“Las primeras planas de los periódicos se compran. En una ecuación donde hay dos personas, si yo no compré la portada ¿Quién la compró? El segundo día del show en Puerto Rico llegué con el periódico en la mano y se los puse encima de la mesa y me dijeron que no volvía a pasar y yo les dije que claro que no iba a pasar porque yo soy el primero que no voy a venir más”, narra Don Omar a El Chombo, afirmando que Piña o Yankee fueron los culpables.

No obstante, lo que agotó la paciencia de Don Omar, fue que en el marco de la gira le desconectaron el cableado de la consola cuando le tocaba subir a tarima en Las Vegas (Estados Unidos). Ahí fue cuando él abandonó a Rafael Pina y a Daddy Yankee en la gira. A pesar del problema, Don Omar dice estar contento por la gira de despedida de su colega.

“Voy a vivir orgulloso por el resto de mis días por dejarle saber a la gente quién eres de verdad. Estoy contento con lo que le está pasando a Ramon (Daddy Yankee) ¿Por qué? Antes de ser artista, Ramon estaba ahí. Que no pudimos trabajar, que se quisieron limpiar el culo conmigo, pero les dije: va a llegar el día en que ustedes van a tener que escuchar mi parte y los voy a invitar a que si lo que les digo no es verdad, saquen las evidencias”, concluye Don Omar.

La relación entre los dos exponentes más importantes del reguetón nunca fue buena, pero el episodio narrado da luces de la razón. Daddy Yankee había referenciado esa gira como el detonante de la relación de ambos, porque según él nunca supo la razón por la que Don Omar los abandonó.

