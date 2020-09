Doralis: 'Dejen la envidia, si les duele que yo me vea así, lo siento, rásquese'

Todo un revuelo ha causado una foto que subió la presentadora Doralis Mela a sus redes sociales, al punto que ella ha tenido que hablar de la situación debido a que muchos la comenzaron a criticar afirmando que mostraba mucho trasero y parecía falso.

"Subí una foto en vestido de baño, me veía bien y salí buena. Me veo bien. Ha causado un revuelo, muchos decían que salía con mucha nalga y a lo mejor me puse silicon, ni que fuera un delito. No se preocupen que no me he puesto silicona en el trasero", dijo Doralis.

"Yo me puse silicona hace unos años en los senos, porque a mi me encantan, y bueno me los puse, pero en la nalga no, si me hubiese gustado hace rato me lo hubiese puesto, pero no no me gusta", recalcó.

Según la ocueña, la foto salió con ese efecto bastante llamativo, pero nada tiene que ver con alguna cirugía estética.

"La gente en vez de ponerse a hablar póngase a hacer ejercicios que eso ayuda, uno se ve bien y aparte ayuda para la salud, dejen la envidia que la envidia mata y empobrece el corazón, no sean así. Bueno y si les duele que yo me vea así, lo siento rásquese", sentenció.