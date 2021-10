A Doralis Mela le parece una falta de respeto comparar a las mujeres

La presentadora de A lo Panameño, Doralis Mela, pidió a sus seguidores no comparar las mujeres del campo con las de la capital, pues ambas tienen sus destrezas, y para ella es una falta de respeto hacerlo.

La declaración de Mela se da luego de que en las redes sociales siempre observa las comparaciones que hacen los seguidores con las damas, donde muchos dicen que a las de la capital no les gusta trabajar.

Cabe señalar que Mela, compartió un video donde está sembrando y abonando maíz, y es ahí donde algunas de sus seguidores lanzaron sus comparaciones como: “Las de la capital no le dan la talla a las del campo”.

“Veo comentarios que están comparando las muchachas del campo con la ciudad, que las del campo somos trabajadores, que somos mejores y cachimbonas... que las de la ciudad, no les gusta madrugar. No estén comparando, no digan que no les gusta trabajar, que no les gusta ensuciarse, no comparen eso me parece una falta de respeto”, declaró la cantante en un video en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, señaló que ella tiene compañeras de trabajo que son capitalinas y son muy trabajadoras, y nunca ha tenido problemas con ella.

Además, expresó que no tiene punto de comparación lo que están hablando, y destacó que ella ama ser campesina, sembrar y realizar algunas labores del interior.

“Yo la verdad no me ando comparando con nadie, ni con mis compañeras de trabajo... la mayoría de las muchachas son luchonas, trabajan duro, igual que uno.... también que se criaron de manera diferente, quién tiene la culpa, ninguna. Yo amo ser campesina, ellas aman ser de la ciudad, ser yeyés, me parece una cosa sin sentido, déjense de eso”, manifestó Doralis Mela, quien hace poco dio a conocer su felicidad porque se dio la orden para la realización del puente que tanto estaba pidiendo por su comunidad.