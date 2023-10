Doralis Mela rompe el silencio

Doralis Mela rompió el silencio, durante el conversatorio “Rompamos el Silencio: Voces Unidas Contra el Abuso”, la presentadora reveló que de niña fue tocada por un familiar, cuando tenía 10 años.

“En mi caso no hubo una penetración en si, pero sí, me tocaron, me bajaron los pantalones, muchas cosas, es un abuso...”, detalló Doralis durante en el conversatorio, afirmando que fue bastante difícil, porque las personas que la tenían que proteger guardaron silencio, hasta hace unos años que ella decidió que ella tenía que hacer algo.

Manifestó que este episodio de su vida lo ha subsanada desde el amor consigo misma, con la persona que hizo eso y con sus padres, quienes eran los que tenían que protegerla.

“Rompamos el Silencio: Voces Unidas Contra el Abuso”, es un cortometraje que da inicio a una campaña de prevención contra el abuso sexual infantil, con el objetivo de crear conciencia en la población, según afirmó en su cuenta de Instagram Doralis.

