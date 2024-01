Doralis se paseó por Jelou. Fans dicen que la contraten ya

Seguidores de la expresentadora Doralis Mela quedaron muy felices y le dicen al canal de la Tumba Muerto que la contraten de una buena vez.

LEE TAMBIÉN: "Yailín es una rata ladrona, Anuel la dejó por robarle"

Publicidad

Esta petición se da luego que la famosa apareciera esta mañana en el programa Jelou como invitada, esto para hablar de sus proyectos en estos momentos.

Como todos saben, ella dijo hace unas semanas atrás que fue despedida de Medcom, todo tras protestar en contra del contrato minero.

Aunque aún no se ha confirmado, por los pasillos de la competencia ya se había rumorado que la buscaban para un proyecto, sin embargo, aún no se detalla para cuál, aunque con esta presentación se da a enteder que no durará mucho.

Además, le sigue los pasos a sus compañeros Rosetta Bordanea y Robin Durán, que hicieron lo mismo al salir de Telemetro.

Doralis en estos momentos está en varios proyectos, entre ellos uno llamado Sal si puedes, que se transmite en Youtube y trata de entrevistas.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio