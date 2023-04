Drake Bell está desaparecido y en peligro, reporta la policía

Drake Bell, conocido cantante y estrella de Nickelodeon ha sido reportado como desaparecido por las autoridades de Daytona Beach en Florida, la desaparición se informó a través de las redes sociales del Departamento de Policía de la Ciudad.

Drake, de 36 años, fue visto por última vez este miércoles alrededor de las 21:00 horas.

“Se le considera desaparecido y en peligro”, explica la policía en una ficha de desaparición, que retomó TMZ, en donde se informó que fue visto por última vez conduciendo un BMW gris 2022.

Fue en la zona de la escuela secundaria continental, en dicha localidad en donde se le vio manejando al también actor, a quien la policía le preocupa su seguridad. “Si saben dónde está él o alguna información, por favor contacta al detective Jayson Wallace”, se indica en el reporte donde también se compartió el número y correo de un elemento policial.

Bell ha tenido diversos problemas con la policía desde que saltó a la fama por el programa “Drake & Josh”, por ejemplo recién acaba de completar su libertad condicional debido a un caso de peligro infantil, en el que se declaró culpable.

