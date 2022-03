Dubosky aclara hurto y buscó su abogado; 'La Wakanda' se defiende

El cantante Dubosky El Zeta tuvieron que aclarar anoche una situación en la que quedaron involucrados, esto luego que varias páginas de memes los acusaran de ladrones, además, pusieron en tela de duda la heterosexualidad del intérprete de "Meneo Sucio".

Desde ayer en la tarde corrió como pólvora varias capturas de pantalla de una cámara de seguridad en las que se podían ver a Dubosky, El Zeta y otros personajes con atuendos estrambóticos, entrando a una tienda en la Tumba Muerto. Por este caso los estaban acusando de haberse robado $35 dólares en mercancía del local.

Dubosky se activó a medianoche y fue con su abogado y Zeta al local que difundió las fotos, así como las capturas para aclarar la situación, porque ya se estaba saliendo de control.

"Presten atención. Estábamos en el lanzamiento del álbum de Anyuri, cuando se termina todo quedamos en seguir la fiesta. Cuando terminamos seguimos celebrando, en teoria nos vamos, nos montamos en el carro y nos fuimos. En ese instante viene la muchacha llamada Sara, que fue víctima de los involucrados. Ella se montó y ellos (los que lo acompañaba), nos fuimos, pasamos el local, pasa a comprar una cerveza, se bajan esos muchachos atrás. Zeta iba en su auto y nos acompaña", así inició todo.

Según Dubosky, compraron un sixpack de cerveza, lo pagan de manera normal sin problemas, sin embargo, aclara que desconoce lo que estaba pasando en ese instante.

"Tras todo esto, salgo, me monto al carro, en ese entonces el del local me dice que cree que esa gente los estaba robando. Yo le digo al muchacho revisa tu cámara. No sé que negociaron, eran $35 dólares de lo que en teoría y que sale en las fotos se habían robado. Luego llegamos al after party y no llegaba Anyuri y nos fuimos. Hasta se robaron un celular en el evento de Anyuri, tuvieron problemas para entrar al lugar, porque eran de problemas. A la mujer de El Zeta le robaron un perfume y cargador", dijo.

"A la joven que venía con nosotros afirma que puso la denuncia, porque le robaron un celular iPhone nuevo y dos gorras de ese local. Me asesoré con la Wyznick sobre el tema. Sobre las páginas que subieron en tema de burla la situación lo hicieron para generar. La joven colombiana que le robaron interpuso el problema ante las autoridades. Honestamente creo en la dignida de la persona, no te puedo juzgar por su orientación sexual", recalcó.

Tras este despelote suscita, Dubosky aclaró que no tienen problemas con las personas que son de la comunidad LGBTQ, sin embargo, recalca que no es de ellos y está con su conciencia tranquila respecto a este caso, por lo que los involucrados en el mismo son los que deben dar la cara.

Como era de esperarse, "La Wakanda" uno de los que forma parte del grupo que es acusado de este hecho también aclaró la situación.

"Estaba en el lugar, momento equivocado, trabajo por lo mío. Con el vestido que llevaba, dónde me iba a caer un chicle. Nos fuimos a un after, en el camino se bajaron a comprar cosas, estaba Dubosky, estaba con unos muchachos, no los conozco. Los vi bajar, me dolían los pies. Me bajé luego por la bolsa de hielo. Luego del hecho el vendedor nos dijo que se estaban llevando botellas de licor. Se me hizo extraño que íbamos con el artista. Están ensuciando el nombre. No tengo necesidad de robarme nada", menciona.

Según este chico que iba vestido como mujer y es conocido en Instagram por sus ocurrencias, afirma que no tiene nada que ver en ese cuento y prefiere deslindarse de cualquier responsabilidad.

