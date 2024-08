Duques de Sussex finalizan su recorrido en Colombia

Una marimba interpretando 'Stand By Me' y más de 200 lideresas del Pacífico colombiano recibieron en la ciudad de Cali al príncipe Enrique y a Meghan Markle, duques de Sussex, en su último día de recorrido por Colombia.

Ambos hicieron parte del foro ‘Mujeres Afro y Poder’, en el que pudieron conocer el trabajo de liderazgo que realizan parteras, cocineras y otras portadoras de tradición cultural, quienes aprovecharon la oportunidad para contar su apuesta para mantener su legado por encima del odio y el racismo.



“Desde nuestra llegada hemos podido sentir ese abrazo de Colombia y es increíble. Muchas gracias porque su cultura y su historia hacen que esto sea un sueño”, precisó la duquesa de Sussex mientras saludaba al auditorio en español.



Temas como el empoderamiento femenino, la lucha contra la violencia y la preservación de la partería y la medicina tradicionales hicieron parte del foro con temáticas denominadas ‘Liderazgos para la vida’ y ‘Legados de Dignidad’.



“Debo decir que desde muy temprana edad tuve la fortuna de sentir que mi voz como mujer era escuchada. Cuando sabes que tu voz tiene poder desde tan joven representa un éxito en tu vida y eso es lo que debemos inspirar a todas las mujeres del mundo”, sostuvo Meghan.



En el evento también participaron matronas de los departamentos del Cauca, Nariño y Chocó, además de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quienes expresaron su alegría por la visita a la ciudad.



“Esta visita demuestra que Cali está en el foco de los líderes del mundo y es nuestro deber seguir impulsando la integración, la reconciliación y sobre todo generando oportunidades”, manifestó Eder.



El auditorio del Teatro Municipal Enrique Buenaventura estuvo impregnado de un ambiente de emoción, aunque el calor de la ciudad provocó que la duquesa se pusiera en pie y girara un ventilador para poder refrescarse ella y las demás panelistas.



“Cali es una ciudad que recibe a miles de personas que han tenido que salir de sus territorios por desplazamiento. Las lecciones que he aprendido en la vida son lecciones que me ha enseñado mi comunidad, por eso las comunidades y los trabajos comunitarios son tan importantes para mí”, indicó la vicepresidenta, Francia Márquez, anfitriona de la visita de los duques.



Colombia buscará financiamiento



Márquez aprovechó el encuentro para solicitarle a los duques y a la Fundación Open Society que la apoyen en iniciativas que desarrolla en distintos municipios del Pacífico Colombiano.



“Hemos creado programas como ‘Jóvenes Guardianes de la Naturaleza’, que inició con más de 1.200 integrantes con temas de sostenibilidad, y ‘Agua es Vida’ con lo que buscamos llevar agua potable a zonas marginadas”, sostuvo la vicepresidenta Márquez.



También se adelantan el ‘Fondo Mujer Líder y Productiva’, un proceso para el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres, y ‘Ella Exporta a África’, potenciando a 30 mujeres de territorios excluidos.



Está previsto que los duques finalicen sus cuatro días de visita por Colombia con un recorrido en Cali en el Centro Recreativo del barrio El Vallado, en el oriente de la ciudad, y posteriormente se dirigirán, al finalizar la tarde, hacia el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

