El Boza celebra su cumple 24 y prende las redes al mostrar a su polla

El cantante panameño Humberto Ceballos, mejor conocido como El Boza tiene las redes activadas, pero no solo en el plano musical, pues ahora todo tiene que ver con la chica que lo acompaña y parece ser su pareja.

El artista ha estado en boca de todos el fin de semana, esto luego que se confirmara que trabajaría junto a Myke Towers y Sebastián Yatra, entre otros famosos, todo tras presentarse en los Premios Juventud la semana pasada.

Como recordarán, mientas Yatra y Humberto Ceballos Boza, nombre real de “El Boza”, presentaban, el primero mencionó que ya ambos habían tenido la oportunidad de colaborar musicalmente Myke Towers, pero aún no hemos escuchado el tema con el panameño.

En una entrevista para Billboard “El Boza” adelanto que su próximo álbum contienen algunas colaboraciones, no obstante, no reveló con que artistas.

Pero esto no es todo, pues en medio de todas estas celebraciones, Boza decidió salir de su rutina diaria y pasar el domingo, fecha en la cumplía 24 años para estar con la chica que parece ser su novia y subieron algunas fotos a las redes sociales, causando conmoción entre sus seguidores.

Así como ha sucedido con Sech, que le salió una chica que parecía ser su alma gemela, a Humberto también lo persigue la suya, sin embargo, a muchos seguidores les ha parecido normal, pero a otros no les ha agradado nada.

La joven en cuestión se llama Rachell y ha subido algunas fotos a TikTok, dando a entender que es la que manda en el corazón del famoso, mismo que según medios internacionales está comenzando a cotizarse y ya comienza a sumar ssus primeras buenas sumas por una presentación en vivo.

"Esa chica se ve viva, cuidado Boza", "Si estaba con él cuando no era nadie me parece bien, pero si apareció ahora no", "Ya sabemos el motivo de sus inspiraciones", "Espero que no sea una aparecida de ahora", "Cuidado Boza, pilas, esperamos que haya amor y no al dinero o fama", eran parte de los comentarios que se podían leer.

El cantante no ha opinado del tema hasta el momento.