El Chollykid, harto de que le pregunten por la pelea de Liza y Jacky

José Manuel Arispe, conocido como Chollykid, explotó y le dije a sus seguidores que dejen de preguntarle sobre la pela de Liza Hernández y Jacky Guzmán. ¡Lo tienen harto!

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el famoso habló del tema, pues tal parece que a cada rato le preguntan si ellas se hablan o qué.

"Me causa gracia, pero es raro... Panamá y el bochinche no nos vemos ni hablamos hace rato y entre los temas no falta la pregunta... ¿Ey José o ey Cholly, Jacky y Liza no se hablan? Marica ya. Eso es viejo... Me tenía que desahogar", sentenció Arispe.

Recordemos que, desde mayo del año pasado, las amigas se empezaron a distanciar a tal punto que sus seguidores se preguntaban el motivo; posteriormente Liza señaló en un live que ya no se hablaban, aunque no había pasado nada, simplemente cada una estaba por su lado y que no había manera que fueran las amigas de antes.

