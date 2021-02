El duque de Edimburgo pasará el fin de semana ingresado en el hospital

El duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II, pasará previsiblemente el fin de semana "en observación" en el hospital londinense donde ingresó el pasado martes, informaron hoy fuentes del Palacio de Buckingham a medios británicos.

El príncipe Felipe, de 99 años, podría permanecer en la clínica privada King Edward VII al menos hasta "entrada la próxima semana", subrayaron esas fuentes.



La residencia oficial de la soberana británica y su esposo ha recalcado que su hospitalización se debe a que los médicos prefieren actuar con "sobrada precaución" y subraya que el duque "mantiene el buen ánimo".



Felipe no fue ingresado de urgencia, sino que llegó al centro médico en un vehículo privado y accedió a él caminando por su propio pie, si bien el Palacio no ha revelado detalles sobre sus problemas de salud, más allá de que no están relacionados con el coronavirus.



Mientras continúa hospitalizado, Isabel II, de 94 años, permanece en el castillo de Windsor, a unos 30 kilómetros al oeste de la capital británica.



En diciembre de 2019, el duque ya pasó cuatro noches ingresado en ese mismo hospital privado para recibir tratamiento por una dolencia cuya naturaleza no ha trascendido.