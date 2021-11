'El Lobo' dice que su nueva vida le ha ayudado a encontrarse a sí mismo

Al excompetidor de Calle 7, Erick Anderson, mejor conocido como “El Lobo”, estar en Dublín, Irlanda, le ha servido para crecer no solo profesionalmente, sino también a nivel personal.

A pocos días de haberse ido a ese país en busca de nuevas oportunidades, El Lobo contó cómo va su nueva vida, está estudiando y trabajando.

“Día 12 de esta nueva experiencia, de esta nueva vida… me ha tocado durísimo, me he encontrado conmigo mismo, hubo días que me tocó hablar conmigo mismo por un par de horas, días en que los recuerdos eran tu mejor abrigo… Le agradezco a mi padre que nunca me abandona, desde el segundo día estoy trabajando, hoy empiezo a estudiar”, manifestó el panameño, en su cuenta de Instagram.

Por otro, instó a sus seguidores a que vayan en busca de sus sueños, así como él lo ha hecho. Además, comentó que lo que muestra en las redes no es ni una quinta parte de lo que vive en el país.

“Perdonen si les incomoda ver mis fotos e historias, créanme que no es ni la 5ta parte de lo que se vive aquí, me estoy jodiendo por mis sueños sin hacerle daño a nadie!. Solo puedo decirte que sigas tus sueños y no te quedes con las ganas de nada, la vida es corta”, expresó Anderson.

Añadió: “Hace unos días estaba tirado en mi sillón sin saber qué sería de mi vida, hoy estoy buscando el sueño que alguna vez abandoné. Muchos ven límites donde yo veo horizontes”.

Recordemos que el pasado 9 de noviembre, Erick tomó sus maletas y emprendió su viaje para comenzar una nueva etapa en su vida, dejando como mencionó a su familia, amigos, y todo lo que había conseguido en Panamá para empezar de cero.

“Pero llevo conmigo una maleta llena de sueños y ganas de explotar mis talentos fuera de frontera. No sé qué me depare el destino, pero lo que sí sé, es que este negro conquistará el viejo continente”, sentenció.