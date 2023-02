El poker, Lady Gaga y otras pasiones de Gerard Piqué

Si algo ha caracterizado a la trayectoria de Gerard Piqué es su presencia mediática, no sólo en lo relativo a sus indiscutibles logros profesionales en el ámbito deportivo y dentro del campo de juego. También porque su vida personal ha suscitado interés en la prensa sensacionalista tras iniciar su relación sentimental con Shakira, algo que se ha visto, si cabe, acentuado tras su ruptura y el inicio de una nueva relación con la joven Clara Chía.

Tras las polémicas generadas por la que ha sido una de las rupturas más comentadas de los últimos años, la cantante colombiana y el futbolista catalán se han convertido en foco de interés pero, ¿hasta qué punto conoces de sus vidas? A continuación, recopilamos algunos de los hechos anecdóticos más curiosos y llamativos de la vida de Gerard Piqué. ¡Toma nota!

El amor de Gerard Piqué por el mundo del fútbol casi caba con su vida cuando tenía dos años

La relación de Piqué con el balón empezó prácticamente desde que tuvo uso de razón. De hecho, cuando tan solo contaba con dos años de edad, sufrió una caída desde la terraza de su casa tras perseguir una pelota de fútbol. Lo que puede resultar una curiosa anécdota, en su momento puso en riesgo su vida, hasta el punto de estar en coma durante dos días.

El curioso inicio de su historia de amor con la cantante colombiana

A lo largo del último año, la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué se ha convertido en un suceso de interés internacional en el mundo de la prensa sensacionalista. A pesar de que son pocos los que no han estado al tanto de la famosa relación, pocos saben que esta empezó a raíz de la popular canción de la colombiana ‘Waka-Waka’, creada específica para el Mundial de Sudáfrica en 2010. El defensor ha reconocido en alguna ocasión que ambos comenzaron a hablar por la canción. “Nos conocimos con esa canción en el Mundial de 2010 y aparezco en el videoclip, haciendo el ridículo, pero salgo”, declaró en una de sus apariciones en televisión.

Lady Gaga, Rihanna o Shakira: La música favorita del catalán

Algunos de los artistas preferidos de Piqué son Rihanna, Lady Gaga, U2 o The Killers. No obstante, todos sabemos que si ha habido un nombre que no ha faltado en su playlist ha sido el de Shakira.

El mundo del póker, una de sus pasiones más conocidas

La industria del entretenimiento ha experimentado un importante desarrollo a lo largo de los últimos años y hoy podemos acceder a fórmulas que mezclan todo tipo de formatos (incluyendo fórmulas deportivas) con otras alternativas clásicas como la ruleta o el Poker en plataformas online de última generación. No son pocos los deportistas que han iniciado una especialización en este tipo de segmentos y Gerard Piqué es uno de ellos. En más de una ocasión, se le ha visto participando en diferentes torneos de Poker, una de las últimas veces, en compañía de Clara Chía en la República Checa para participar en el European Poker Tour Praga.

Su amor por el deporte va más allá del fútbol

La relación con el fútbol le ha hecho conocido a nivel internacional. Sin embargo, lo cierto es que, más allá de eso, Piqué ha cultivado su pasión por otros deportes, entre ellos, el tenis, el pádel así como otros deportes acuáticos. Eso sí, el deportista ha reconocido que aunque le habría gustado probar suerte con algunas modalidades deportivas de alto riesgo, ha optado por abstenerse para no poner en riesgo su estado físico ni su carrera de futbolista.

En sus dos relaciones más conocidas ha habido una considerable diferencia de edad

Mientras duró, la relación entre Shakira y Piqué se posicionó como una de las más consolidadas sobreponiéndose a diferentes crisis y rumores. La diferencia de edad entre ambos es de diez años, aunque ambos nacieron el 2 de febrero, Shakira lo hizo en 1977 y Gerard en 1987. Con su nueva relación con Clara Chía, la diferencia es de 12 años, siendo, en este caso, ella menor que él.

Piqué ha hecho inversiones para sacar adelante diferentes proyectos de negocios

Además del deporte, Piqué ha desarrollado una interesante trayectoria en el ámbito de los negocios, invirtiendo en proyectos empresariales como Kerad y Kosmos. Si bien la segunda le proporcionó buenos resultados, la primera, especializada en el ámbito de los e-Sports, no tanto. No obstante, su vinculación con algunos de los influencers más destacados en el segmento de los videojuegos le ha hecho alcanzar cierta notoriedad.

Su relación con Ibai Llano va más allá de la amistad

Uno de los proyectos más ambiciosos de Piqué en el ámbito digital ha sido fruto de una interesante relación profesional y amistosa con el popular YouTube Ibai Llanos. Se trata de la Balloon World Cup, una competición que ha despertado la atención de miles de personas alrededor del mundo.

