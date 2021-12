'El Tachi' a los jóvenes: 'Estudien y piensen en su futuro'

Tras cuatro años de prisión, el artista panameño Eustacio Fidel Guerra, conocido como “El Tachi”, quería un reinicio de sus ideas, así lo hizo saber en una entrevista en el programa “Tu Mañana”.

"Fue como un reseteo, un reinicio de todo; me perdí un tiempo, pero regresé fresco, fue la primera idea en mente", comentó el cantante,

El artista lanzó hace poco su álbum “Reset”. Dicho trabajo cuenta con 12 temas y con colaboraciones de artistas locales e internacionales, entre ellos uno de los productores más renombrados de Jamaica: Frankeyz.

“El Tachi” comentó que tenía un concepto de la música comercial o de gueto, algo que ahora no existe“ .

"Música es música; la del gueto es buena y se hace comercial y lo escucha todo tipo de personas, ya no hay divisiones, para los que dicen que les gustaba lo de antes", manifestó Guerra.

Por otro lado, mandó un mensaje a la juventud de pensar en las acciones del hoy y en su futuro. Dijo que lo más difícil de estar detenido esos cuatro años fue estar lejos de su familia y sus hijos y no poder verlos.

"Estudien, piensen en su familia, en su futuro, piensen en sus acciones de hoy que pueden tener repercusiones en el futuro y que pueden cumplir sus metas, cada día con perseverancia", expresó el famoso.

Añadió: "Luego de un año y tanto de pandemia no había visitas, había veces que no escribía tanto de lo que pasaba adentro, me enfocaba más en lo de afuera".

En tanto, Guerra manifestó que cree fielmente en las segundas oportunidades.

"Creo en las segundas oportunidades, quien se lo merezca y está dispuesto debe aprovecharla", dijo Eustacio Guerra.