‘El Tachi’ se disculpó

El artista del género urbano Eustacio Fidel Guerra, conocido como “El Tachi”, pidió disculpas de “todo corazón” por su comentario sobre la violencia psicológica, la noche del lunes.

Mediante un live, la noche del martes, El Tachi se dirigió a sus seguidores para pedir disculpas por su tweet donde comparó la infidelidad con la violencia psicológica.

“Voy a empezar con una disculpas... Sé que mi tweet no estuvo bien, creo que me expresé de la manera que no era correcta”, declaró el cantante.

Por otro lado, se disculpó con todas las mujeres que han pasado por violencia.

“Disculpas, no fue el momento correcto para decirlo... Hice un tweet mal y por eso lo borré, disculpas a las mujeres que han pasado por el maltrato físico y psicológico”, dijo el artista.

Mencionó que se refería a los titulares en los periódicos, que “ponen maltrato psicológico como delito, cuando el delito es maltrato físico”.

"El delito es maltrato físico y posterior maltrato psicológico, me entiendes, es mentira que una personas va a meter cierta cantidad de meses por un maltrato psicológico, eso fue lo que quise dar a entender en ese tweet", sentenció.

En tanto, comentó que no apoya ningún tipo de maltrato físico, pues tiene dos hijas, madre y hermanas; y reiteró que nunca le ha pegado a una mujer.

