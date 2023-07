Elton y su macho testifican a favor de Spacey por la agresión sexual

El cantante Elton John y su marido David Furnish han testificado como parte de la defensa de Kevin Spacey en el juicio al actor por agresión sexual en el Reino Unido.

Spacey, de 63 años, se ha declarado inocente ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, de 12 cargos por delitos sexuales presuntamente cometidos contra cuatro hombres en Gran Bretaña entre 2001 y 2013.

Según las denuncias, los delitos tuvieron lugar supuestamente en una época en la que vivía y trabajaba principalmente en Gran Bretaña, incluso desde 2003 como director artístico del teatro Old Vic de Londres.



Los cuatro denunciantes han asegurado que Spacey los manoseó agresivamente y, en el caso de uno de los denunciantes, le practicó sexo oral mientras estaba desmayado en el suelo de Spacey, algo que él aseguró la semana pasada que era completamente incorrecto y perturbador.



El ganador de dos Oscar citó el lunes a John como testigo, y el cantante británico compareció por videoconferencia desde Mónaco. Se le preguntó por la asistencia de Spacey a un acto benéfico organizado por el cantante a principios de la década de 2000, camino del cual Spacey supuestamente agredió sexualmente a una conductora.



John relató que Spacey pasó la noche en la casa que comparte con su marido en Windsor después del evento, para asegurar momentos después: «No recuerdo que bajara después de eso.



Por su parte, la fiscal Christine Agnew también preguntó a John sobre una foto de la denunciante sosteniendo un paraguas en el exterior de un teatro londinense cuando John abandonaba el lugar en otra ocasión.

John explicó que no reconocía al hombre y que no se habría fijado en él en ese momento, ya que siempre era una auténtica carrera llegar a su coche cuando salía de un local con fotógrafos fuera. "Podrían ser la reina y no me hubiese dado cuenta", dijo.

