Emely Myles: ‘Esto no es el final, es solo el comienzo’

La artista panameña Emely Myles está feliz y satisfecha por el trabajo realizado en “The Voice of Germany”, a pesar de que no ganó.

En la final que se realizó el pasado 8 de diciembre, pero que todavía no ha sido televisada, la canalera interpretó “We Got This” de manera perfecta, pero no fue suficiente para quedarse con el triunfo.

“No gané y ni siquiera estuve entre los tres primeros, pero estoy orgulloso de mí por haber llegado a la final. Si supieras cuánto ha cambiado mi vida en estos últimos dos años, entenderías por qué en lugar de estar triste estoy feliz y me doy palmadas en la espalda”, expresó Myles en un escrito en inglés en su cuenta de Instagram.

En tanto, agradeció a todos sus seguidores por el apoyo.

“¡Todo lo que puedo decir es gracias! No sabría decirte cuantas veces soñé con estar en la voz, nunca por un segundo pensé que sería posible, y lo logré, en un país donde no conocía a NADIE, en un idioma que aún estoy aprendiendo, con visa temporal… Sacrifique todo y mi familia también, por este sueño”, sentenció.

Añadió: “Espero la música me encuentre de nuevo, quiero seguir inspirando a otros, y seguir tocando los corazones de la gente con mi vida y mi música. Gracias @thevoiceofgermany por invitarme”.

Por otro lado, mencionó que este será un nuevo comienzo en su carrera: “Esto no es el final, esto es solo el comienzo. PD: es tan difícil tomarme en serio cuando en mi cabeza escucho beninging cada vez que digo comienzo”, sentenció.

