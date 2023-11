Emely Myles, a semifinales en La Voz de Alemania

La cantante panameña Emely Myles no le dejó nada a nadie, pues le contamos que pasó a las semifinales del concurso La Voz de Alemania.

A través de sus redes, dejó saber su gran alegría por este importante triunfo, sus seguidores le demostraron lo orgullosos que están de ella por dejar el nombre del país en alto.

Publicidad

"SEMIFINALES!!! Estoy muy agradecida, nunca pensé que llegaría tan lejos. Estoy continuamente agradecida por esta oportunidad. ¡Estamos en vivo, gente! ¡Gracias, Ronan, por confiar en mí y ahora estamos en las SEMIFINALES!", dijo la canalera que reside en Austria.

LEA TAMBIÉN: Ex Calle 7, Rafe Lucado, en el ojo de la tormenta

Cabe destacar que, hace un mes Myles dio a conocer que audicionó en este concurso con el tema “Cuzz I Love You” de Lizzo. “Ha sido una superoportunidad en el proceso... realmente por mucho que he soñado, nunca me imaginé que sería tan grandioso como fue, y nunca me imaginé que yo estaría”, dijo en aquel entonces.

Emely ha concursado en programas como Vive La Música, Karaoke World Championships y Yo me llamo.

Contenido Premium: 0