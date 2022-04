'En cuanto al humor, Panamá es un país mediocre", dice Doris Música

La cantante Doris Música que ha dado que hablar por sus operaciones y comparaciones con Anyuri, se cansó del humor en Panamá y aseguró que en la manera que se hacen chistes en nuestro país cae en lo mediocre

Para ponerlos en contexto, desde hace un buen tiempo muchos se han quejado por la poca creatividad a la hora de hacer chistes en redes, ya sea por videos simples, elaborados o lo mismo de siempre que se hacen para hacer chistes de parejas.

"En cuanto al humor, Panamá es un país mediocre, si hablamos de eso y a esas personas, no voy a mencionar porque no me interesa. Esas mismas personas las ves en la calle y te saludan como si nada, entiendo que hacen contenido para hacer bulla, pero no es lo mejor", dijo.

Recalca: "Hay un límite, porque todos tienen familia y muchas de ellas son mujeres, a cualquiera le puede pasar algo, por lo que no se deberían de expresarse de esa manera".

Según Doris, en Panamá suelen burlarse de cosas con las que no se deberían jugar como si todo fuera desorden.

Ella no quiso decir nombres, sin embargo, muchos comenzaron a soltar nombres al aire por los recientes escándalos en los que se habla de mala forma de las mujeres.