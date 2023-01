En la dulce espera, será mamá soltera

La cantante panameña Bigi World, hermana de Diana Villamonte, anunció ayer que está en la dulce espera, pasa por su primer trimestre.

Mediante una publicación, en su cuenta de Instagram, la artista confesó que después de afrontar los miedos decidió compartir esta noticia.

Publicidad

“Una vez pasaron los miedos, la incertidumbre y se calmaron las náuseas pude empezar a abrazar este proceso desde el amor y a entender que por más sola que me sentía no lo estoy, al contrario! Tengo a la familia más increíble y unos amigos que sin duda han sido mi mejor elección”, manifestó la panameña radicada en México.

Por otro lado, dijo que será una madre soltera, pero desea ser una motivación para todas aquellas mujeres que están pasando su misma situación. Mencionó que jamás esperó que para este 2023 sería madre y menos soltera.

“Si les cuento esto tan abiertamente es porque a partir de hoy decido compartir este proceso con ustedes, para mi el tomar esta decisión ha sido una alegría tremenda y me siento plena, pero sobretodo llena de amor y, aunque el ser mamá soltera se escucha aterrador y siento que hay muchísimos tabúes respecto a esto, he decidido romper con todos y ser un gran ejemplo para todas aquellas mamás que están pasando por lo mismo y que sepas que nunca estás sola! Menos con una vida creciendo dentro de ti”, sentenció.

En tanto, destacó que ser madre fue algo que soñó y desde que supo no ha podido dejar de pensar en su bebé.

"Les juro que uno de mis mayores anhelos siempre fue el ser mamá porque toda la vida he tenido ese instinto materno a full, pero mi estilo de vida, mi carrera, metas y propósitos (sobretodo este año) hacían que viera esa posibilidad muy lejana. Desde ese instante hasta el sol de hoy no hay nada que haga y no piense en este bebé y qué crazy, pero VOY A SER MAMÁ!", dijo.

Su madre le reiteró su apoyo y dijo que no estará sola en este proceso.

Contenido Premium: 0