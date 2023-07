Encendieron las redes sociales

La pareja de influencer panameños Delany Precilla y Paul McDonald calentaron las redes sociales tras publicar una fotografía frente al espejo, que dejaron poco a la imaginación.

Le contamos que, el matrimonio se tomó algunas fotografías frente al espejo, donde se les ve ligeros de ropa. En la misma, Paul está detrás de su esposa y cubre sus senos; ella usa una toalla para tapar de la cintura para abajo.

"Ey", fue el comentario que subieron ambos en su red social para acompañar la instantánea.

Dicha fotografía generó todo tipo de comentarios, a algunos les gustó mucho la sesión, a otros no.

"Normalicen esas fotos ‘sexy’ sin ser vulgar... Puros aburridos aquí", "Cada hombre le dará su lugar a su mujer. Y cada mujer se dará a valer.", "Nada de vulgar, es su esposo no un extraño, yo me las haría con mi pareja", "Qué necesidad hay para esto, o sea qué hay que demostrar", "Señores, esa foto no le quita valor a nadie", fueron algunos de los comentarios.

Los esposos viven en Miami, Estados Unidos.

