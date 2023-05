¡Encontró el amor! Kathy Sandoval se siente afortunada

La ganadora de Big Brother Kathy Sandoval confesó ayer que tras la boda de su hermana, el amor tocó a su puerta. Mediante una publicación de Instagram, la famosa compartió un video donde muestra a Nicolás, el hombre que le ha cambiado la vida, la ha llenado de risas y la conquistó con su naturalidad.

“Nuestra primera foto juntos en ´BOYA DE VIDA´ tal cual, un regalo de Dios con el que desde ese día no he dejado de sonreír, apreciar las cosas más sencillas de la vida, coleccionar momentos, valorar cada segundo del día. Nico me conquistaste con tu sencillez y naturalidad ,te ganaste el cariño de mi familia y amigos que es lo más importante para mí", manifestó Sandoval.

Añadió que tras la boda de su hermana y en un momento de paz, llegó Nico: “acostada en la arena disfrutando de una de las cosas que más amo, que es el Mar, en playa Estrella (Bocas del Toro) y muy lejos de pensar que encontraría el amor, estabas TU, mi bello Nicolás, en la misma playa , sin saber que el universo nos uniría”.

Luego de tres meses, Kathy agradece a Dios por unir sus caminos y espera seguir coleccionando más momentos con su amor.

“Me siento afortunada de que el destino nos cruzara en el camino y de regalarnos la oportunidad de conocernos poco a poco, pese a la distancia y diferencias de horario. Gracias por ser tan especial y tierno conmigo, espero seguir disfrutando muchas aventuras a tu lado, con amaneceres y atardeceres tan hermosos como los que hemos compartido hasta ahora", señaló.

