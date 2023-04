Encuentran muerta a conocida actriz coreana; salió en Netflix

Gran conmoción se ha generado en Corea al conocerse la muerte de la actriz y modelo coreana Jung Chae Yull de forma completamente inesperada y misteriosa. En este momento se encontraba en el rodaje de la película Wedding Impossible, que se ha visto paralizada.

De acuerdo a medios internacionales, la muerte de la actriz de 26 años fue confirmada por su agencia de representación. Por el momento se desconocen las causas de esta noticia.

La actriz nació en Corea del Sur, en septiembre de 1996, y era conocida principalmente por su papel en la serie de Netflix Detective Zombie. Otros de sus créditos incluyen el K-drama I Have Not Done my Best y la película Deep, que fue lanzada en el 2018.

La familia de Jung Chae Yull ha decidido que su funeral se realice en privado, por lo que sus seguidores no tendrán la oportunidad de acudir en masa a despedirse de ella. Pese a todo, en redes sociales son cientos de miles los que han decidido mostrar su tristeza por su muerte.

“Tenemos que anunciar noticias muy tristes y desafortunadas. La actriz nos dejó en abril 11. Su funeral se realizará de forma privada de acuerdo con los deseos de su familia, quienes deben estar más tristes que cualquiera. Esperamos que puedan rezar por la fallecida Chae Yul, quien fue muy sincera durante su carrera. Descanse en paz”, escribió la empresa Management S.

